شرب الكثير من ماء الليمون لإنقاص الوزن يسبب 5 أضرار

هل ماء الليمون هو مشروبك الصباحي المفضل لبدء رحلة إنقاص الوزن؟ يقال إن مشروب الصباح هذا يدعم الهضم، ويعزز رحلة فقدان الوزن، ويفيد البشرة، ويعزز المناعة، لكن شرب الكثير من ماء الليمون قد لا يقدم مثل هذه الفوائد، هناك العديد من الآثار الجانبية لماء الليمون إذا كنت تستهلكه بشكل مفرط، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

كيف يمكن أن يكون شرب الكثير من ماء الليمون ضارًا؟



لقد سمعنا جميعًا عن فوائد شرب ماء الليمون ، مثل تعزيز فقدان الوزن، ومنع الجفاف ، والمساعدة في عسر الهضم، لكن المياه الزائدة بالليمون يمكن أن تكون خطرة بالنسبة لك ، وسنوضح 5 آثار جانبية لشرب الكثير من ماء الليمون:

1 تآكل المينا أو تسوس الأسنان:



الليمون من ثمار الحمضيات شديدة الحموضة، إذا كان الشخص يستهلك عصير الليمون بشكل متكرر وبإفراط ، فقد يعاني من فرط الحساسية في الأسنان وتسوس الأسنان بسبب الطبيعة الحمضية لليمون، بعض الطرق لإبطاء عملية تسوس الأسنان هي استخدام المصاصة لتجنب التعرض المباشر لليمون على الأسنان ، وتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول عصير الليمون ، وشرب الكثير من الماء بجانب عصير الليمون.

2. يسبب الصداع النصفي:



غالبًا ما تسبب ثمار الحمضيات الصداع النصفي والصداع، قد يكون هذا بسبب أن الليمون ينتج التيرامين ، وهو أحادي الأمين الطبيعي الذي يسبب الصداع في كثير من الأحيان، إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من صداع شديد ، فمن المستحسن تقليل تناول عصير الليمون، لا توجد صلة مثبتة ولكن الدراسات أظهرت وجود صلة بين تناول الحمضيات والصداع النصفي.

3 تفاقم مشاكل المعدة والحموضة:



غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الحمضيات من مشاكل في الجهاز الهضمي وحموضة المعدة وارتجاع الحمض والغثيان ،لذلك يجب استشارة الطبيب قبل شرب ماء الليمون إذا شعرت بأي أعراض. يجب على الأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي (GERD) تجنب الإفراط في تناول عصير الليمون.

4. تفاقم آفة القروح:



تقرحات الفم هي آفات صغيرة غير معدية ومؤلمة تظهر في الفم، من المعروف أن ثمار الحمضيات تسبب تقرحات الفم، من الأفضل انتظار شفاء تقرحات الفم تمامًا قبل تناول عصير الليمون.

5. يعمل جلد الليمون كمضيف للجراثيم الضارة:



غالبًا ما تضع المطاعم أسافين الليمون في المشروبات التي تحتوي على الليمون ، أثبتت العديد من الدراسات أن الليمون يحتوي على كائنات دقيقة قد تسبب أمراضًا خطيرة، لتقليل المخاطر ، يُنصح بعصر الليمون في مشروبك بدلاً من إضافة قشر الليمون إليه.