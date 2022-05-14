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حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة ومغبرة

14 آيار / مايو 2022 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة، وجافا، ومغبرا نهارا، دافئا ليلا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، توقعت الدائرة أن يكون الجو دافئاً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا ومعتدلا نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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