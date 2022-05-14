أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة 14 مايو 2022

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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14 آيار / مايو 2022 08:35
غزة – الرأي:
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت، وفق ما نشرت وزارة الزراعة كما يلي:
جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة
13:25الأوقاف تحذر من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
12:49الاحتلال يستهدف الصيادين ويحاصر مراكبهم شمال غزة
12:40دعوات استيطانية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم غدٍ
12:19الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم صحفي
12:15حماس: الدعوات لاقتحام الأقصى تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تبعاته
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