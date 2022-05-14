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أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة 14 مايو 2022

14 آيار / مايو 2022 08:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت، وفق ما نشرت وزارة الزراعة كما يلي:

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