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أخبار » الأسرة و المجتمع

6 نصائح لتجنب زيادة الوزن والحفاظ عليه

14 آيار / مايو 2022 08:48

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تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، ولذا عليك اتباع العديد من الحيل الغذائية المهمة والرائعة والهادفة للحفاظ على الوزن المثالي، وتجنب زيادة الوزن.
 
نقدم فى السطور التالية العديد من النصائح الغذائية الرائعة المهمة لتجنب زيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع " healthline"، ومنها: 
 
- الإهتمام بتناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية تعد من أهم الحيل الجيدة التي تساهم في الحصول على الوزن الصحي. 
 
- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، من الخضراوات والفواكه كالبرتقال، والخس والخيار، فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا تعمل على التخلص من الوزن الزائد لأنها تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.
 
- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد.
 
- تناول الماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة، التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم. 
 
- قلل من تناول السكريات لأنها تتسبب في زيادة الوزن.
 
- أكثر من تناول المشروبات الدافئة، والتي تساهم في زيادة حرق الدهون، ويمكنك تناول الشاي الأخضر. 
 

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