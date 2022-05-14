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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

14 آيار / مايو 2022 08:49

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بالنسبة لـ أكل اللحوم غالبًا ما يتم الترويج بمزاعم حول عدم صحة النظام الغذائي الحيواني، ولكن على الرغم من وجود جانب كبير صحيح حول عدم الإفراط في تناول اللحوم، إلا أن هناك طرقا صحية لتناول اللحوم الحمراء.

كيفية تناول اللحوم بشكل صحي
 

فيما يلي بعض الطرق وفقا لموقع " healthsite"، التي يمكنك من خلالها تحسين صحتك :

انتبه إلى طريقة الطهى:
 

 لتجنب التعرض للمركبات الضارة مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) ، تأكد من أنك تدرك طريقة الطهي الخاصة بك لأن طرق الحرارة العالية يمكن أن تكون خطرة.

تقليل محتوى الدهون في اللحوم:
 

 تأكد من إزالة الدهون الخارجية في قطع اللحوم قبل تناولها.

الحفاظ على التوازن:
 

اللحوم رائعة وكذلك الخضار، عند اختيار النظام الغذائي الحيوانى، تأكد من تضمين أصناف غذائية نباتية للتأكد من وجود توازن في التغذية في نظامك الغذائي.

اختر البدائل الخالية من الدهون:
 

قد تكون اللحوم الحمراء غنية ولكنها ليست أكثر خيارات اللحوم صحة، يمكنك اختيار قطع لحم الديك الرومي والدجاج، وما إلى ذلك لأنها تحتوى على نسب منخفضة من السعرات الحرارية نسبيًا.

الامتناع عن اللحوم المصنعة:
 

الأطعمة المصنعة ليست الخيار الصحيح أبدًا، سواء كانت خضراوات أو لحوم، امتنع عن تناول أنواع اللحوم المصنعة مثل السلامي والنقانق وما إلى ذلك وحاول أن تصبح طازجة.

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