النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2257) السبت 14/5/2022

أخبار فلسطينية﻿

النيابة العامة الفلسطينية: استمرار الإجراءات القانونية في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

أخبار إسرائيلية

بنيت يحذّر من خطر على حياة منصور عباس

إسرائيل: استقالة وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي: مصدومون من عنف إسرائيل ضد مشيعي جثمان أبو عاقلة

الجزيرة تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي شيرين أبو عاقلة

النمسا: التحقيق العادل في اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة أمر ضروري

ألمانيا تحظر مظاهرات فلسطينية كانت مقررة لإحياء "يوم النكبة"

خبراء أمميون: الصحفيات الفلسطينيات يتعرضن للعنف بشكل منتظم.. ويجب إجراء تحقيق في استشهاد أبو عاقلة

اليابان تدعو لتحقيق شامل بمقتل الصحفية أبو عاقلة وتقديم المسؤولين للعدالة

نصرالله: الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية

الصحف العربية

القدس العربي

تشييع مهيب لجثمان شيرين أبو عاقلة في القدس وقوات الاحتلال تعتدي على الجنازة- (صور وفيديوهات)

جيش الاحتلال يتنصل من جريمة قتل “أبو عاقلة” ويقول إنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار

إصابة عشرات الفلسطينيين المناهضين للاستيطان في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

مقتل ضابط إسرائيلي برصاص مقاومين فلسطينيين في جنين- (فيديوهات)

الشرق الأوسط

تشييع أبو عاقلة بعد مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية

المستوطنون يطلبون 10 بؤر استيطانية جديدة

الاهرام المصرية

مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري وشامل وعادل حول مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة

الفصائل الفلسطينية: الاعتداء على جنازة الشهيدة أبو عاقلة يظهر فاشية الاحتلال وحقده وإرهابه

الاحتلال ينزع العلم الفلسطيني عن جثمان الشهيدة أبو عاقلة ويمنع المُشيعين من السير خلفه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مقدسيين خلال جنازة الشهيدة «شيرين أبو عاقلة»

الشروق المصرية

قمع الاحتلال لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة يزعج الولايات المتحدة

انتقادات دولية لسلوك الشرطة الإسرائيلية العنيف في جنازة شيرين أبو عاقلة

استعان بشركة علاقات عامة.. كيف واجه الاحتلال أدلة إدانته باغتيال شيرين أبو عاقلة؟

مقتل شيرين أبو عاقلة.. النيابة العامة الفلسطينية: التحقيقات الأولية تشير إلى أن قوات الاحتلال مصدر إطلاق النار الوحيد

الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يحيون ذكرى هبة الكرامة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يعتقل شابًا بعد إصابته بالرصاص قرب رام الله

الاحتلال يزعم اعتقال شاب خطط لعملية في الداخل المحتل

تشكيل لجنة للتواصل الإعلامي باسم شيرين أبو عاقلة

الشرطة الإسرائيلية تدرس طلبًا لفتح تحقيق جنائي ضد الطيبي وكسيف

الإفراج عن أمين سر حركة فتح بالقدس بشروط

النيابة العامة: استمرار الإجراءات القانونية في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

حقوق الإنسان في المنظمة": قصف المنازل في جنين جريمة حرب

أبو ردينة: الهجوم على جنين والقدس يدفع نحو الانفجار الشامل

إصابة ناشط في لجنة الحماية والصمود إثر اعتداء مستوطن عليه جنوب الخليل

جريدة الأيام

الاحتلال حاول اغتيال شيرين مجدداً خلال جنازتها المهيبة

شعث لـ"الأيام": جنازة أبو عاقلة وحدت الفلسطينيين

النيابة العامة: مصدر إطلاق النار الوحيد كان من قوات الاحتلال

استنكارات دولية لاستخدام الشرطة الإسرائيلية المفرط للقوة خلال جنازة...

الاحتلال ينفذ حملة واسعة على مخيم جنين.. إصابة 13 مواطناً ومقتل ضابط إسرائيلي

تسجيل عشرات الإصابات إحداها خطرة خلال قمع الاحتلال لمسيرات الجمعة

حركة استيطانية تعلن عن مخطط لإقامة 10 بؤر استيطانية في الضفة

نجوم الفن العرب ينعون شيرين أبو عاقلة

وكالة الرأي الفلسطينية

يُحذر من استخدامها في الحرب..

صورة.. استشهاد شاب مقدسي متأثراً بإصابته في الأقصى خلال شهر رمضان

النيابة العامة الفلسطينية: التحقيقات توكد ان مصدر اطلاق النار على الشهيدة "ابو عاقلة" كان جيش الاحتلال الاسرائيلي

شهداء وجرحى في عدوان اسرائيلي واسع على سوريا

سرايا القدس تنشر تفاصيل الكمين الذي ادى لتصفية قائد كبير في الوحدات الخاصة الاسرائيلية في جنين

وزير الأوقاف المصري: الاعتداء على مشيعي جنازة الصحفية أبو عاقلة يتنافى مع كل المواثيق الدولية

عرب 48

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة: 30 إصابة إثر قمع الاحتلال.. واستنكار دولي

اعتقال شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة "تسور يتسحاك"

الخليل: مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني وينظمون مسيرة استفزازية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

14 أيار (مايو)

1998م تنظيم مسيرة المليون –مسيرة خمسين عاماً على النكبة- خمسين عاماً على الإرهاب الإسرائيلي- خمسين عاماً على الذبح والقتل والاعتقال، فقد خرج الشعب الفلسطيني في مظاهرات سلمية مطالباً بحقوقه الوطنية والتاريخية وتقرير مصيره بنفسه أسوة بكل شعوب العالم لكن الآلة العسكرية الإسرائيلية تحول هذا اليوم إلى يوم دامٍ عندما أطلقت نيران أسلحتها على تلك المظاهرات السلمية مما أدى إلى استشهاد 9 وجرح المئات من المتظاهرين.

1948م مذبحة وقتع قرية شوشة في منطقة القدس بالقرب من قرية دير ياسين التي وقعت فيها المجزرة البشعة على أيدي العصابات الصهيونية "الأرغون ونيترن" وقعت هذه المجزرة فجر 14/5/1948م، وهو اليوم الذي انسحبت فيه بريطانيا عن فلسطين، فقد هاجمت مجموعات أخرى من لواء جفعاتي الصهيوني قرية شوشة وقتلت 50 شهيداً من أبنائها ثم مثلت بهم بقطع رؤوسهم بالبلطات ثم أخذت تطلق النار عشوائياً في كل الاتجاهات وعلى كل شيء حتى البهائم.

1948م منظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية تشن عملية كلشون- المذراه، وتستولي على مناطق استراتيجية في القدس بعد أن خرج البريطانيون منها وتنتزع من المقاتلين العرب الغير النظاميين بعض الأحياء السكنية الفلسطينية الواقعة خارج المدينة القديمة.

1948م في الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم أعلن السفاح الإسرائيلي بن غوريون قيام دولة ما يسمى بـ(إسرائيل) بينما يشنون حملات مسلحة مكثفة في كل المحاور وذلك بعد انسحاب بريطانيا وانتهاء الانتداب البريطاني عن فلسطين.

1948م إذاعة "صوت إسرائيل" تبدأ بثها باللغة العبرية، وقد بدأت المحطة البث باللغة العربية عام 1965، كما تبث بلغات أخرى من بينها الإنكليزية والروسية والفرنسية.

1948م القوات الصهيونية تقتل خمسين مواطناً فلسطينياً في قرية "أبو شوشة" بضواحي القدس. تمت المذبحة على يد عناصر من لواء "جفعاتي" واستخدم المحتلون البنادق والبلطات في قتل السكان وقطع رؤوسهم. تبلغ مساحة القرية 8960 دونماً، وتقطنها عشيرتا "السعايدة" و"الشقيرات" العربيتان.