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الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد "الشريف" من القدس

14 آيار / مايو 2022 11:50

الشهيد المقدسي وليد الشريف
الشهيد المقدسي وليد الشريف

فلسطين المحتلة - الرأي

احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف (23عاماً)، ورفضت تسليمه قبل تشريحه.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني، إن شرطة الاحتلال حولت جثمان الشهيد وليد الشريف من مستشفى هداسا عين كارم الى معهد "أبو كبير"، محتجزة الجثمان مطالبة بتشريحه.

وبين "الجبريني" أن عائلة الشهيد ترفض التشريح، وعليه تم تقديم طلب ومستعجل للمحكمة للمطالبة بتسليم الجثمان وعدم تشريحه.

وأصيب وليد الشريف في الجمعة الثالثة من شهر رمضان داخل المسجد الأقصى، واعتقل حينها واعتدي عليه رغم إصابته، فيما أعلن عن استشهاده صباح اليوم متأثراً بجروحه.

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