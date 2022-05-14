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دعوات استيطانية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم غدٍ

14 آيار / مايو 2022 12:40

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

دعت جماعات استيطانية إلى تنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، يوم غد الأحد، تزامناً مع ذكرى نكبة فلسطين.

ونشرت الجماعات الاستيطانية دعوات على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم غد لإحياء ما يسمى عيد "الفصح الثاني".

بدورها، دعت فعاليات سياسية واجتماعية في مدينة القدس المحتلة إلى تكثيف الرباط في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

من جانبها، قالت حركة حماس في تصريح صحفي: دعوات ما يسمَّى "جماعات الهيكل الصهيونية" لاقتحام المسجد الأقصى غداً الأحد، في ذكرى النكبة، تصعيدٌ خطير، واستفزازٌ لمشاعر شعبنا وأمّتنا، ودفعٌ إلى صدام مفتوح يتحمَّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة.

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