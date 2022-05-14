وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يُكرم المعلمة نجوى أبوسلمية وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث التموين تُتلف "7" أطنان مواد غذائية مخالفة للشروط وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين حظر ألمانيا فعاليات إحياء ذكرى النكبة وكالة الرأي الفلسطينية مشعل يشيد بمقاومي جنين ويدعو للالتفاف حول المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: تكرار دعوات اقتحام الأقصى تصعيدٌ خطير يتحمل تبعاته وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة "26" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز جريحاً من جنين بحالة صحية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في صور باهر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحذر من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يحتجز جريحاً من جنين بحالة صحية خطيرة

14 آيار / مايو 2022 02:23

الجريح حمزة عابد
الجريح حمزة عابد

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال أبلغت عائلة الجريح حمزة عابد (19عامًا)، من جنين، أنه محتجز لديها رغم وضعه الصحي الصعب.

وأوضح النادي، أن حمزة نقل إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيليّ يوم أمس إثر إصابته بإصابة خطيرة بالرأس برصاص جيش الاحتلال، أدت إلى إصابته بشلل في اليد والرجل اليسرى، وما يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف أنّه وفور وصول حمزة إلى حاجز الجملة داخل سيارة الإسعاف، يوم أمس، جرى احتجازه لمدة ثلاث ساعات، قبل نقله إلى المستشفى، ورافقته لاحقًا من قبل جيش الاحتلال الذي أعلن أن حمزة محتجز لديه.

وقال: "الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل عابد، تضاف إلى آلاف الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقنا ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره".

وأشار النادي، في بيانه، إلى أن غالبية الجرحى المعتقلين مؤخرًا هم من محافظة جنين التي تشهد تصاعدًا كبيرًا في المواجهة مع الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟