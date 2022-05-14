الاحتلال يحتجز جريحاً من جنين بحالة صحية خطيرة

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال أبلغت عائلة الجريح حمزة عابد (19عامًا)، من جنين، أنه محتجز لديها رغم وضعه الصحي الصعب.

وأوضح النادي، أن حمزة نقل إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيليّ يوم أمس إثر إصابته بإصابة خطيرة بالرأس برصاص جيش الاحتلال، أدت إلى إصابته بشلل في اليد والرجل اليسرى، وما يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف أنّه وفور وصول حمزة إلى حاجز الجملة داخل سيارة الإسعاف، يوم أمس، جرى احتجازه لمدة ثلاث ساعات، قبل نقله إلى المستشفى، ورافقته لاحقًا من قبل جيش الاحتلال الذي أعلن أن حمزة محتجز لديه.

وقال: "الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل عابد، تضاف إلى آلاف الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقنا ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره".

وأشار النادي، في بيانه، إلى أن غالبية الجرحى المعتقلين مؤخرًا هم من محافظة جنين التي تشهد تصاعدًا كبيرًا في المواجهة مع الاحتلال.