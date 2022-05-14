قاسم: تكرار دعوات اقتحام الأقصى تصعيدٌ خطير يتحمل تبعاته

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إن دعوات ما يسمَّى "جماعات الهيكل الصهيونية" المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى غداً الأحد، في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، تصعيدٌ خطير، واستفزازٌ لمشاعر شعبنا وأمّتنا، ودفعٌ إلى صدام مفتوح يتحمَّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة".

وأوضح قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت، أنَّ تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، ما هي إلا محاولات يائسة لن في تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير حقائق التاريخ بأنَّ المسجد الأقصى فلسطيني عربي إسلامي، كان وسيبقى، مبينًا أن كلّ سياسات الاحتلال العدوانية لن تستطيع فرض التقسيم الزماني أو المكاني فيه، مؤكدًا أنَّ المعركة حول الأقصى المبارك محسومة لصالح شعبنا صاحب الحق والأرض.

ودعا الناطق باسم الحركة جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإحباط مخططات الاحتلال الخبيثة.

وأشار إلى أن رباط شعبنا ونضاله سيُفشل كلّ محاولات الاحتلال الخبيثة، وقد سيَّجه بدمه، كما فعل البطل وليد الشريف رحمه الله، الذي ارتقى شهيداً، صباح اليوم، بعد إصابته في الجمعة الثالثة من رمضان، دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.