وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تؤكد سعيها لايجاد حلول بديله لازمتي المياه والبيئة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يختطف فتى من عوريف جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود مستشفياتها ب (784) اسطوانة أكسجين خلال ابريل وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور مكتب الجزيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع وحدتي التطوير المؤسسي والشكاوي بالعدل لتطوير بوابة الشكاوي وكالة الرأي الفلسطينية سرحان يلتقي مسؤولًا أمميًا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد الزبيدي وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس بذكرى النكبة: أمل شعبنا بالعودة والتحرير يزداد يومًا بعد يوم وكالة الرأي الفلسطينية لموسم اصطياف حيوي وآمن استعدادات شاملة لإنجاحه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

15 آيار / مايو 2022 08:14

غزة-الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوبة احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوبة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلاً نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافياً بوجه عام، ومعتدلا نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟