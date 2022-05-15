الفواكه المجففة مفيدة لمرضى السكرى

تعتبر الفواكه المجففة أحد الخيارات الصحية التي تتبادر إلى أذهاننا عند الرغبة في تناول شيء حلو لإشباع الرغبة الشديدة لدينا، أو إضافة كمية صحية من المغذيات أو لمجرد التسلية، ولكن إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن الأمور تصبح صعبة بعض الشيء، فقد يكون من غير الآمن تناول أطعمة محددة تتسبب في ارتفاع مفاجئ بمستويات السكر في الدم، من بينها الفواكه المجففة، وهو ما يوضحه الخبراء في التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

هل من الآمن إضافة الفواكه المجففة إلى نظامك الغذائي إذا كنت مريضًا بالسكرى؟



وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Med India Medical Review، فإن الفواكه الجافة مثل التمر والمشمش والزبيب ذات محتوى منخفض من السكر وبالتالي يمكن لمريض السكرى استهلاكها باعتدال.

وفقًا للتقرير، تحتوي هذه الفاكهة الجافة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالخبز الأبيض، لذلك، إذا كنت تخطط لإشباع رغباتك، فإن تناول 2-3 فواكه جافة في اليوم يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة، يجب استشارة طبيبك دائمًا قبل إضافة أي شيء إلى نظامك الغذائي.تصنع الفواكه الجافة عن طريق تجفيف الثمار بالشمس، مما يجعلها كثيفة المغذيات، وبالتالي، فإن تركيز الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وكذلك الفركتوز الطبيعي مرتفع في الفواكه الجافة مقارنة بالفواكه الطازجة.

بينما يرى بعض الخبراء أن تناول الفواكه الجافة باعتدال قد يساعد مرضى السكر في الحصول على كمية جيدة من التغذية ومساعدتهم على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، يرى البعض الآخر أن تناول الفواكه الطازجة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض هو أفضل رهان لمرضى السكري.

ما هي الكمية الموصى بها من الفواكه الجافة يوميًا لمريض السكرى؟

نظرًا لأن تركيز السكر مرتفع في الفواكه الجافة، ينصح الخبراء بالالتزام بقطعتين أو ثلاثة على الأكثر منها يوميًا بالنسبة لمريض السكرى، ولكن يجب اختيار أنواع من الفواكه المجففة لديها مؤشر منخفض من السكر مقارنة بالفواكه الجافة الغنية بالسكر مثل التين.

ما الفاكهة الجافة التي يمكن يتناولها مريض السكري ؟

على الرغم من حقيقة أن الفواكه الجافة غنية بالفركتوز المركز، إلا أن هناك بعض الفواكه الجافة التي يمكن أن تساعد في إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون زيادة مستويات السكر على الفور، وهو ما يفيد مرضى السكرى على وجه التحديد.