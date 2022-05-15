مشروبات مفيدة لتقوية الذاكرة قبل الامتحان

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق بسيطة لتعزيز تركيزهم وذاكرتهم وإنتاجيتهم، وهذا هو السبب وراء انتشار منشط الذهن ، أو"العقاقير الذكية" بسرعة، ولكن هناك طريق طبيعية تساعد على تقوية الذاكرة مثل المشروبات، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض أنواع المشروبات التي تعمل على تقوية الذاكرة ومنها:

1: القهوة

من المحتمل أن تكون القهوة أكثر مشروب منشط الذهن استهلاكًا على نطاق واسع، و تأتي معظم فوائده الدماغية من الكافيين ، على الرغم من أنه يحتوي على مركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة الذي قد يؤثر على عقلك أيضًا.

2: الشاي الأخضر

محتوى الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من محتوى القهوة ومع ذلك ، فإنه يضم أيضًا مركبين منشط الذاكرة واعدين - l-theanine و epigallocatechin gallate (EGCG)

تعزز الاسترخاء ويحسن الانتباه، و وجدت مراجعة لـ 21 دراسة بشرية أن الشاي الأخضر ككل قد يدعم التركيز والانتباه والذاكرة .

3:عصير برتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ويعزز الذاكرة .

4:العصائر الخضراء

عصائر الخضروات الورقية الداكنة مثل اللفت أو السبانخ تحتوى على عناصر ومعادن تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتقوية الذاكرة.

5:التفاح الأخضر

يحتوى عصير التفاح على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تقوية الذاكرة وتعزيز صحة الجهاز العصبى.