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جيش الاحتلال يكشف اسم وصورة قتيل عملية "حد السيف"

15 آيار / مايو 2022 09:02

صورة القتيل
صورة القتيل

القدس المحتلة - الرأي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن اسم وصورة الضابط التي قتل خلال عملية التسلل الفاشلة شرق خان يونس في نوفمبر عام 2018.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن الضابط هو المقدم محمود خير الدين 41 عاماً من الطائفة الدرزية، عمل قائدا في وحدة العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان، وقتل خلال نشاط عملياتي سري في قطاع غزة في 11 نوفمبر 2018.

واشتبك مقاتلو كتائب القسام، مساء الأحد 11 نوفمبر 2018 مع قوة صهيونية خاصة شرقي خان يونس، ما أدّى لمقتل قائدها وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش الاحتلال، قبل أن تهبط طائرة مروحية عسكرية قرب الخط الزائل وتقوم بانتزاع القوة الهاربة وخسائرها الفادحة تحت الغطاء الناري المكثف.

وكانت القسام قد نشرت عبر موقعها الالكتروني صوراً شخصية لعددٍ من أفراد قوة العدو الصهيونية الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.



 

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