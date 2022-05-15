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الاحتلال يتحمل مسؤوليته

الرشق: اقتحام الأقصى يُنذر بتصعيد مفتوح

15 آيار / مايو 2022 09:52

جانب من اقتحام المستوطنين للأقصى صباح اليوم
جانب من اقتحام المستوطنين للأقصى صباح اليوم

الدوحة – الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أن قيام ما يسمَّى "جماعات الهيكل الصهيونية" المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، وبحماية قوات الاحتلال، استفزازٌ خطير، وينذر بتصعيد مفتوح تتحمَّل سلطات الاحتلال مسؤوليته.

وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن كل محاولات الاحتلال ومستوطنيه لفرض سيادتهم على المسجد الأقصى أو فرض التقسيم الزماني أو المكاني ستبوء بالفشل، مؤكدا أنه لا سيادة على المسجد الأقصى والقدس إلا لشعبنا الفلسطيني وحده.

وشدد على أن المرابطين الأبطال وأبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وأرضنا المحتلة عام ٤٨ سيقفون بالمرصاد لكل محاولات التهويد والتدنيس لقبلة المسلمين الأولى.

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