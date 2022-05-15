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تحذير من تدهور الحالة الصحية للأسير رائد ريان

15 آيار / مايو 2022 10:45

الأسير رائد ريان .
الأسير رائد ريان .

الضفة المحتلة - الرأي:

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام رائد ريان.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الأسير ريان (28 عاما) من بيت دقو في محافظة القدس، ويواصل إضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

وأشارت إلى أنه رغم خطورة وضعه الصحي ما زال محتجزاً بزنزانة مغلقة تماما داخل معتقل عوفر، كانت قد خصصت لمرضى كورونا سابقاً.

ومن الجدير ذكره أن الأسير خليل عواودة (40 عاما) من إذنا في الخليل يواصل إلى جانب الأسير ريان معركة الأمعاء الخاوية لليوم 74، وسط تدهور حاد على حالته الصحية، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".

وحملت هيئة الأسرى، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسيرين المضربين عواودة وريان، ودعت كافة المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحهما.

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