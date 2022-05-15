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تحسباً لأي تصعيد

الاحتلال يتأهب تحسبًا لتصعيد محتمل بذكرى "النكبة"

15 آيار / مايو 2022 11:08

قالت القناة 13 العبرية بأن "إسرائيل" دخلت في حالة من التأهب تحسباً لتصعيد أمني محتمل في ذكرى "يوم النكبة" الفلسطينية الذي يصادف اليوم الأحد 15 مايو.

وذكرت القناة أن جيش الاحتلال أعلن حالة التأهب والاستنفار متزايدة في جميع الأنحاء قبيل "يوم النكبة"، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من احتمال إطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات.

كذلك شهدت مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، تواجد وحشد كبير لشرطة الاحتلال، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي موازاة إحياء ذكرى النكبة، يحتفل المستوطنون بما يسمى "الفصح الثاني"، الذي "يسمح فيه لليهود بتقديم قرابين" في المسجد الأقصى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأمر الذي يشكل استفزازا صارخا للفلسطينيين ويصعد التوتر في الأقصى.

ونشرت منظمات "الهيكل" المزعوم في الشبكات الاجتماعية، دعوات لأنصارها المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى اليوم.

وأطلق المقدسيون دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، ضمن حملة "الفجر العظيم" لحمايته من تجاوزات وانتهاكات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني، للاستنفار للقدس وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.

 

قالت القناة 13 العبرية بأن "إسرائيل" دخلت في حالة من التأهب تحسباً لتصعيد أمني محتمل في ذكرى "يوم النكبة" الفلسطينية الذي يصادف اليوم الأحد 15 مايو.

وذكرت القناة أن جيش الاحتلال أعلن حالة التأهب والاستنفار متزايدة في جميع الأنحاء قبيل "يوم النكبة"، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من احتمال إطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات.

كذلك شهدت مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، تواجد وحشد كبير لشرطة الاحتلال، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي موازاة إحياء ذكرى النكبة، يحتفل المستوطنون بما يسمى "الفصح الثاني"، الذي "يسمح فيه لليهود بتقديم قرابين" في المسجد الأقصى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأمر الذي يشكل استفزازا صارخا للفلسطينيين ويصعد التوتر في الأقصى.

ونشرت منظمات "الهيكل" المزعوم في الشبكات الاجتماعية، دعوات لأنصارها المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى اليوم.

وأطلق المقدسيون دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، ضمن حملة "الفجر العظيم" لحمايته من تجاوزات وانتهاكات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني، للاستنفار للقدس وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.

 

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