استشهاد شاب من جنين متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

رام الله - الرأي:

استشهد اليوم الأحد، الأسير الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم الجمعة الماضي برصاص جيش الاحتلال في المخيم.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت أمس عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها، وتم نقله من مخيم جنين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة.

والشهيد داوود هو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، ووالدته وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين في نيسان/أبريل عام 2002.