الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

غزة - الرأي:

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، كشفه عن شبكة تهريب بحرية تعمل لصالح فصائل المقاومة المسلحة في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال إن قوات سلاح البحرية أحبطت بالتعاون مع جهاز "الشاباك" شبكة لعمليات تهريب بحرية لمواد تستخدم في انتاج أسلحة لصالح المنظمات المسلحة في قطاع غزة، وذلك في الثامن من شهر نيسان/أبريل الماضي.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له أنه "في أعقاب معلومات استخبارية تم اعتقال ثلاثة ضالعين بعملية التهريب بعد خروجهم من المرسى في غزة، وقيامهم بالإبحار على طول المنطقة البحرية المقابلة لقطاع غزة والقريبة من مصر، وعندما حاولوا اختراق الحدود البحرية نحو المياه الاقليمية المصرية تم اعتقالهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

واستولت القوات الإسرائيلية على القارب البحري واعتقلت المشتبه فيهم ونقلتهم لتحقيق لدى جهاز "الشاباك".

وادعت سلطات الاحتلال أنه اتضح من التحقيق مع المشتبه فيهم لدى جهاز الشاباك، أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية تهريب بحرية لعتاد محظور.