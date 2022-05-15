حماس تنعى الشهيد الزبيدي وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال

غزة - الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، الأسير المحرَّر داوود الزبيدي، الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها، برصاص الاحتلال، بعد اشتباك مع جنوده الجمعة الماضية، عند اقتحامه مخيم جنين.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنَّ جرائم الاحتلال في استهداف شعبنا وشبابه المقاومين، بالملاحقة والاعتقال والاغتيال، لن تزيدهم إلا صموداً وإصراراً على المضي قدماً في طريق المقاومة الشاملة، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وبعثت الحركة بتحيَّة الفخر والاعتزاز ببطولة أهلنا وشبابنا في جنين الصمود، وفي عموم الضفة الغربية المحتلة، الذين يقدّمون نماذج مشرّفة من الإقدام والاستبسال والتصدّي لتصعيد الاحتلال وجرائمه، مشيدةً بتلاحمهم صفاً واحداً في مواجهة اعتداءات الاحتلال واقتحاماته.

ودعت حماس إلى مواصلة الاشتباك مع العدو بكل الوسائل وفي كل الساحات حتّى دحره عن أرضنا وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.