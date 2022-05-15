الصحة تزود مستشفياتها ب (784) اسطوانة أكسجين خلال ابريل

غزة-الرأي

ذكرت دائرة مخازن اللوازم العامة في الادارة العامة للشؤون الادارية أنها زودت مستشفيات القطاع بـ (784) اسطوانة اكسجين للمرضى داخل المرافق الصحية خلال شهر ابريل، وصرف (40) اسطوانة أكسجين بسعة 40 لتر الى جانب اسطوانتي اكسجين بسعة 3 لتر لمرضى كوفيد -19 وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

واكد أ.زاهر الوحيدي مدير دائرة مخازن اللوازم العامة أن تزويد المرافق الصحية بالأكسجين من خلال محطات الاكسجين هي واحدة من الأعمال التي تقوم بها دائرته لخدمة المرضى، وتقديم سبل الراحة لهم وتوفير مبلغ يقدر بـ (6.918) دولار من خلال تعبئة أسطوانات الاكسجين داخل محطات وزارة الصحة بدلاً من تعبئتها في المحطات الخاصة.

وذكر أ.الوحيدي أن دائرة المخازن تعمل على توفير كل مستلزمات الوزارة من ملبوسات وأقمشة وتصنيع البدل الطبية والملايات والستائر والمطبوعات بجهود ذاتية لمرافق وزارة الصحة بقيمة مالية أقل من القيمة السوقية، ساهمت بتوفير مبلغ يقدر بنحو (18.759) دولار خلال شهر ابريل.

