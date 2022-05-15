وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تؤكد سعيها لايجاد حلول بديله لازمتي المياه والبيئة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يختطف فتى من عوريف جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود مستشفياتها ب (784) اسطوانة أكسجين خلال ابريل وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور مكتب الجزيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع وحدتي التطوير المؤسسي والشكاوي بالعدل لتطوير بوابة الشكاوي وكالة الرأي الفلسطينية سرحان يلتقي مسؤولًا أمميًا لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد الزبيدي وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس بذكرى النكبة: أمل شعبنا بالعودة والتحرير يزداد يومًا بعد يوم وكالة الرأي الفلسطينية لموسم اصطياف حيوي وآمن استعدادات شاملة لإنجاحه
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تزود مستشفياتها ب (784) اسطوانة أكسجين خلال ابريل

15 آيار / مايو 2022 01:19

11
11

غزة-الرأي

 ذكرت دائرة مخازن اللوازم العامة في الادارة العامة للشؤون الادارية أنها زودت مستشفيات القطاع بـ (784) اسطوانة اكسجين للمرضى داخل المرافق الصحية خلال شهر ابريل، وصرف (40) اسطوانة أكسجين بسعة 40 لتر الى جانب اسطوانتي اكسجين بسعة 3 لتر لمرضى كوفيد -19 وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

واكد أ.زاهر الوحيدي مدير دائرة مخازن اللوازم العامة أن تزويد المرافق الصحية بالأكسجين من خلال محطات الاكسجين هي واحدة من الأعمال التي تقوم بها دائرته لخدمة المرضى، وتقديم سبل الراحة لهم وتوفير مبلغ يقدر بـ (6.918) دولار من خلال تعبئة أسطوانات الاكسجين داخل محطات وزارة الصحة بدلاً من تعبئتها في المحطات الخاصة.

وذكر أ.الوحيدي أن دائرة المخازن تعمل على توفير كل مستلزمات الوزارة من ملبوسات وأقمشة وتصنيع البدل الطبية والملايات والستائر والمطبوعات بجهود ذاتية لمرافق وزارة الصحة بقيمة مالية أقل من القيمة السوقية، ساهمت بتوفير مبلغ يقدر بنحو (18.759) دولار خلال شهر ابريل.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟