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محكمة الاحتلال تصادق على إقامة "قطار جوي" فوق القدس

15 آيار / مايو 2022 04:20

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت المحكمة الاسرائيلية العليا، اليوم الأحد، على إقامة خط للقطار الجوي الممتد حتى عمق البلدة القديمة من القدس المحتلة، بعد رد الالتماسات التي قدمت ضد المشروع.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الخطة تشمل خط قطار هوائي "ركيفل" بطول 1.4 كم بأربع محطات وبإمكانه حمل 3 آلاف شخص في الساعة في ذروة عمله.

وسبق لحكومة الاحتلال أن صادقت على المشروع في العام 2020 ونشرت بلدية القدس عطاءً لاختيار مقاول للمشروع، لكن قُدمت العديد من الالتماسات ضد المشروع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية حتى صدر قرار برفضها جميعًا اليوم.

ويمتد المشروع من محطة القطارات القديمة في طريق الخليل إلى "جبل صهيون"، وبعدها سيصل إلى باب المغاربة، حيث سيتم إقامة محطة ليستخدمها المستوطنون في الوصول إلى حائط البراق والبلدة القديمة، ومن هناك سيواصل القطار مسيره باتجاه "ناحال كدرون" وجبل الزيتون وفندق الأقواس.

وتشمل الخطة المحدثة 41 عربة متباعدة عن بعضها بمسافة 73 متراً وستحمل كل عربة حتى 10 مسافرين وبسرعة 6 أمتار في الثانية على أن تقطع المسافة كاملة خلال 4.5 دقيقة وبنفس تكاليف القطارات العادية.

وعارضت منظمات يسارية إسرائيلية وفلسطينيون من القدس المشروع، مؤكدين أن بلدية الاحتلال تسعى لتهويد البلدة القديمة من القدس وضرب مظهرها التاريخي.

ترجمة | صفا

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