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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة

16 آيار / مايو 2022 08:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 58 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، وعلاء ياسين سماحة (38 عاماً).

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من جنين الشابين باسل رائد ابو حسن، ومحمد مصطفى سمودي من اليامون، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال، الشابين أمجد علي أبو الرب، وباسل أحمد أبو الرب أثناء تواجدهما داخل أراضي عام 48، وكلاهما من بلدة قباطية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين إسلام (20 عاما)، وحمزة إياد البو (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته في بلدة حلحول، شمال المحافظة.

كما اعتقل الاحتلال الشابين علاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ علي، بعد مداهمة منزليهما في مخيم طولكرم، إضافة إلى اعتقال الشابين عبد الله زهير ولويل، ومحمد بلال فريج وهما في الثلاثينيات من عمرهما، بعد توقيفهما على حاجز عسكري أقيم على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نضال أحمد سالم عبيات (47 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة واد شاهين وسط المدينة، وتفتيشه. 

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