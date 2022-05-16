المكسيك.. العثور على منزل وحدائق عائمة تعود لعهد الأزتيك

عثر علماء الآثار خلال عمليات تحديث محطات الكهرباء الفرعية في مدينة مكسيكو على أطلال منزل عمره أكثر من 800 عام، بني في عهد إمبراطورية الأزتيك.

وتشير ARTnews، إلى أن مساحة المبنى 4300 قدم مربع (399.5 متر مربع). وربما كان يقع على الحدود بين منطقتين بالعاصمة تينوتشتيتلان.

وقد عثر العلماء تحت أرضية المسكن على أوان ورفات أطفال رضع وقبرين آخرين. كما اكتشف علماء الآثار قنوات ورصيفا ربما كان يستخدم لتحميل القوارب.

ووفقا للخبراء، تشير هذه الاكتشافات، إلى أن خصوصية الزراعة ومكانتها في عهد الأزتيك، الذين كانوا ينشئون جزرا اصطناعية عائمة ويستخدمونها في زراعة المحاصيل.

وعثر علماء الآثار في هذا المكان أيضا على تمثال رجل يرتدي منزرا، ارتفاعه 59.69 سنتمترا، يبدو أنه يقوم بحركة رمي شيء ما. يعود هذا التمثال إلى نفس الفترة التاريخية. واتضح للخبراء أن التمثال غير مصقول، لذلك يعتقدون أن النحات لم يكمل عمله، ويحتمل انه أخفي عام 1521 خلال فترة الغزو الإسباني للأزتيك.

المصدر: نوفوستي