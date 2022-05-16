وفاتان و127 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة خلال أسبوع

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالتي وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، في كلاً من الضفة وغزة والقدس المحتلة.

وذكرت في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين من 8 إلى 15 أيار 2022، أن حالة وفاة سجلت في الضفة المحتلة والحالة الثانية في قطاع غزة.

وبينت أن 116 إصابة سجلت في الضفة الغربية المحتلة، فيما سجل في القطاع 11 إصابة، ولم تسجل في القدس أي إصابة.

وأشارت إلى تعافي 74 حالة في الضفة و6 حالات في قطاع غزة، و40 حالة في مدينة القدس.

وأكدت عدم وجود أي حالات في العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت 3310 فحوصات.

وقالت الصحة إن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في الضفة الغربية 62.7% ، وقطاع غزة: 35.5% .