"سنعود لبياراتنا وكرومنا"..ومرت 74 عاماً على النكبة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

74 عاماً مضت على النكبة الفلسطينية، ولا يزال حلم العودة يسكن وجدان الفلسطينيون في كافة أماكن الشتات بعدما هجروا من منازلهم وأراضيهم وبساتينهم الخضراء على مرمى البصر، مأساة متجذرة يعيشون كل تفاصيلها المؤلمة حتى يومنا هذا، لكنهم ورثوا حب الوطن الذي رضعوا تفاصيله من ذاكرة الأجداد.

تعود الذاكرة إلى السبعيني أبو وائل خلف، حيث مخيمات اللجوء وحالة الفقر والتشتت بفعل الهجرة بعد أن كانوا أسياد في أملاكهم وأراضيهم التي سرقها الكيان الصهيونى، لتتغير الأحوال بما ينافي القانون الدولي ونصوص الديانات السماوية، وكل نصوص القوانين الوضعية.

سنعود قريباً..ومرت 74 عاماً

يقول خلف في حديث لـ"الرأي":" عندما كنت في مقتبل العمر، تركت عائلتي وحملت البندقية سعياً لتحرير أرضنا، لكن جاء صك الاعتراف بعدو على تملك أرضنا، بما لا يجيز لهم أي قانون أو دستور بالتنازل عن شبر من أملاكنا الوطنية والشخصية ".

ويستطرد قوله:" أتذكر والدي أول الهجرة ودموعه تنزف حزناً ليقول لي في القريب سنعود لبياراتنا وكرومنا في فلسطين، ثم أتذكر كم نكبة ومأساة عاشها شعبنا، وما زالت النكبات تتوالى"، لكن هناك بريق أمل بأن كثير من شباب شعبنا تجاوزوا ما يعيقهم، وذهبوا لميدان المقاومة والكفاح المسلح".

شعور بالأسى يراود خلف وهو يتحدث عن ذكرى النكبة، في وقت يتنكر فيه ما يسمى المجتمع الدولي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ونضالهم، ويكرس كيان الباطل على أرضهم وهويتهم وتاريخهم، موضحاً أنه يوم أسود في القيم الانسانية للقوى المهيمنة على العالم، ولكن مازال بريق الأمل موجود في قدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز المحن.

"فشلت مقولة جولدا مائير" الكبار يموتون والصغار ينسون"، فجيل اليوم لا يقل صلابة عن أجداده وآبائه نحو السعي الجاد لتحرير أرض الوطن في عمليات فدائية، من الحجر للسكين، للدهس، للقتال من نفطة الصفر، إلى فرض نظرية الرعب المتبادل بين غزة والاحتلال، متحدين كل أدوات الاحتلال في السعي لتغييب الثقافة الوطنية المرتبطة بفلسطين التاريخية، جيل مرتبط بوطنه وكل أرضه من الناقورة لرفح وأم الرشراش"، يضيف خلف.

حلم العودة باق

ثائر الكيالي هو أيضاً لاجئ فلسطيني يعيش في مدينة الزرقاء بالأردن، يعرب عن أمنيته وحلمه الذي يراوده دائماً بالعودة إلى فلسطين التاريخية، حيث بلدته الأصلية يافا.

ويؤكد الكيالي في حديث لـ"الرأي"، أنه استمع إلى الكثير من القصص والحكايا والوقائع التي ما زالت راسخة في ذاكرته، ويقوم بسردها لأطفاله عن البلاد التي هجر منها والديه، وأجبروا على تركها تحت وابل كبير من القذائف وإطلاق النار وبقوة السلاح.

ويتمنى الأربعيني أن يزور قطاع غزة المحاصر، باعتبار أنه زار في صغره مدن الساحل الفلسطيني القدس المحتلة ومدينتي نابلس والخليل باستثناء غزة، موضحاً أن لديه شوق وهفة لرؤية معالمها وأماكنها التاريخية.

ويستذكر أبياتاً من الشعر بقوله:" في غزة أسد، وفي القدس مكرمات، وفي الجليل ترى الفتيان في طرد، وفي الخليل ترى الأمجاد سابغة، والكل في ثورة عظمى وفي جلد".

ويأمل الكيالي في أنه سيعود يوماً ما إلى البيوت والأراضي والبساتين الخضراء وكروم العنب التي هجر منها ذويه، وكانت بمثابة كل شيء لهم، لافتاً إلى أنه لا يزال يحمل حلم العودة الى مدينته التي سمع عنها كثيراً من روايات والديه.

ذكرى أليمة

وفي 15 مايو من كل عام، يحيي الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم، ذكرى "النكبة" عبر فعاليات شعبية للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً عام 1948.

وشردت النكبة قسراً وبالقوة" نحو 800 ألف فلسطيني من أصل نحو مليون و400 ألف، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، مثل الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

وعقب تهجير الفلسطينيون، أقام الاحتلال على أكثر من 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة قرابة 27 ألف كيلومتر مربع، وجرى تدمير 531 من أصل 774 قرية ومدينة فلسطينية.

ونفذت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الأهالي، ليقدر عدد ضحاياها من الفلسطينيين بنحو 15 ألفاً، وقرابة 3500 ألف عربي، إضافة إلى تشريد قرابة 200 ألف فلسطيني، في وقت تعرض قرابة 4700 فلسطيني للاعتقال، يضاف إليهم نحو 500 أسير عربي.