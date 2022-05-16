تغيير اسم أحد الشوارع في أمريكا لـ"شارع فلسطين"

غزة- الرأي

أقر مجلس بلدية باترسون في ولاية نيوجيرزي الأميركية تغيير اسم الشارع الرئيسي في المدينة إلى “شارع فلسطين”، في حدث يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في حفل ضخم حضره الآلاف من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، ورئيس بلدية المدينة اندريه صايغ.

وأزيح الستار عن اللافتة التي تحمل اسم “شارع فلسطين”، ورفع العلم الفلسطيني على الاشارات الضوئية والأعمدة، وسط احتفالات عبرت عن مدى امتنان أبناء الجالية للمجلس البلدي، ولكل من ساهم في تغيير اسم الشارع الذي يتزامن أيضا مع احياء شعبنا ذكرى النكبة الـ74، ليكون يوما فلسطينيا بامتياز.

وقال رئيس مركز الجالية الفلسطينية في نيويورك ونيوجرزي دياب مصطفى لـ” وكالة وفا”: إن أهمية هذا الحدث ينبع مع تزامنه مع إحياء ذكرى النكبة، مضيفا أنه رغم المعاناة من الاغتراب والتهجير والإبعاد عن الوطن استطاع أبناء الجالية في ايصال رسالة كبيرة بأن هنالك أمل من جيل نشأ وتربى في الغربة في إحداث تغيير، واستطاع تغيير اسم شارع في ثالث أكبر مدينة بولاية نيوجيرزي.

وكان مجلس بلدية باترسون قد اتخذ قرارا في شهر آذار الماضي، بإعادة تسمية الشارع التجاري الرئيسي الأهم عند الدائرة السادسة، حيث يتواجد أبناء الجاليتين العربية والإسلامية إلى “شارع فلسطين”.

وفا