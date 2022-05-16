حماس تدين قرار الاحتلال منع الشيخ عكرمة صبري من السفر

غزة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الاحتلال الصهيوني منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدّة 4 أشهر.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن القرار يعد جريمة تتناقض مع أدنى الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية التي كفلت حرية الحركة والتنقل.

واعتبرت هذا القرار محاولة يائسة في تغييب صوت شعبنا ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما، ونقل حقيقة معاناة المقدسيين والمرابطين وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى إلى الرَّأي العام.

وأكدت الحركة، أنَّ هذه السياسة العنصرية المقيتة التي ينتهجها الاحتلال في التضييق على رموز مدينة القدس وإبعادهم ومنعهم من دخول الأقصى، لن تنجح في عزل شعبنا وقياداته ورموزه في دفاعهم عن المسجد الأقصى، وإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني.