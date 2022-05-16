وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم غرب غزة تحيي الذكرى الـــ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشارك في مسيرة لإحياء الذكرى الـ٧٤ للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرع بتدعيم الشاطئ في القرية السويدية برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل بكري والعارضة في زنازين "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشارك في مسيرةٍ بالذكرى الـ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد ورشة عمل حول حصر الأضرار الأولي أثناء الكوارث وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة وسلطة المياه يناقشان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تخطر سكان العشوائيات بمنع البناء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تدين قرار الاحتلال منع الشيخ عكرمة صبري من السفر

16 آيار / مايو 2022 10:29

الشيخ عكرمة صبري
الشيخ عكرمة صبري

غزة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الاحتلال الصهيوني منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدّة 4 أشهر.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن القرار يعد جريمة تتناقض مع أدنى الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية التي كفلت حرية الحركة والتنقل.

واعتبرت هذا القرار محاولة يائسة في تغييب صوت شعبنا ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما، ونقل حقيقة معاناة المقدسيين والمرابطين وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى إلى الرَّأي العام. 

وأكدت الحركة، أنَّ هذه السياسة العنصرية المقيتة التي ينتهجها الاحتلال في التضييق على رموز مدينة القدس وإبعادهم ومنعهم من دخول الأقصى، لن تنجح في عزل شعبنا وقياداته ورموزه في دفاعهم عن المسجد الأقصى، وإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟