وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم غرب غزة تحيي الذكرى الـــ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشارك في مسيرة لإحياء الذكرى الـ٧٤ للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرع بتدعيم الشاطئ في القرية السويدية برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل بكري والعارضة في زنازين "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشارك في مسيرةٍ بالذكرى الـ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد ورشة عمل حول حصر الأضرار الأولي أثناء الكوارث وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة وسلطة المياه يناقشان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تخطر سكان العشوائيات بمنع البناء
أخبار » أخبار الأسرى

الاحتلال يواصل عزل بكري والعارضة في زنازين "رامون"

16 آيار / مايو 2022 11:51

رام الله – الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عزل المعتقلين إبراهيم بكري (41 عاما)، وعبد الله العارضة (43 عاماً) داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن "رامون"، بظروف حياتية واعتقالية صعبة ومعقدة.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الأسير العارضة من مدينة جنين محتجز داخل الزنازين منذ ما يقارب 8 أشهر، وذلك كعقاب له وكجزء من الإجراءات التعسفية والحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى بعد تنفيذ عملية "نفق الحرية" في السادس من أيلول العام الماضي.

وأضافت أن إدارة معتقل "رامون" تتعمد استفزاز الأسير العارضة وإهانته، حيث لا تتوقف عن تنفيذ حملات تفتيش تعسفية لزنزانته وتخريب مقتنياته، وفي إحدى المرات تعمد السجانون رمي القرآن الكريم وسجادة الصلاة لاستفزازه بشكل مقصود، عدا عن معاناته من سلوك السجناء الجنائيين المحتجزين بأقسام بجانب زنزانته.

كما تحتجز إدارة "رامون" الأسير بكري من أراضي عام 48 داخل زنازين العزل الانفرادي لليوم 99 على التوالي، بذريعة أنه يشكل خطر على أمن إسرائيل "سغاف"، علما أنه معتقل منذ تاريخ 8/8/2002، ومحكوم بالسجن 9 مؤبدات، و30 عاما.

وكشفت الهيئة أن ظروف احتجاز الأسيرين العارضة وبكري تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية، وأن دولة الاحتلال تتجاوز بذلك كل المنظومة المعمول فيها كل أنحاء العالم.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، والتدخل الفوري لإنهاء عزل العشرات من الأسرى الذين تسوء أوضاعهم الحياتية والصحية كل يوم، مؤكدة أن هذه السياسة من التعذيب والعقاب ممنهجة وتستهدف الحالة النفسية لهؤلاء الأسرى الأبطال.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟