معروف يثمن جهود الحصري في تعزيز العلاقات التجارية

غزة - الرأي:

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بجهود رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة الحاج وليد الحصري، في رحلة عمله الخارجية والتي هدفت لبحث التعاون المشترك مع الغرف التجارية ذات العلاقة في كلاً من دولة مصر وتركيا.

وثمن معروف خلال زيارة تهنئة للحصري في مقر الغرفة بغزة بعد رحلة عمل امتدت لتسعة شهور شملت دولة مصر وتركيا، الإنجازات التي حققها في هذه الزيارات.

وضم الوفد المهنئ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومستشار المكتب الإعلامي للشؤون الخارجية تيسير محيسن، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية رامي الغرباوي ومدير عام الإنتاج الإعلامي إسماعيل الثوابتة ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ورئيس قسم العلاقات المحلية المكلف عبد الله كرسوع.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة الحاج وليد الحصري أنه عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال من أجل بحث سبل التعاون المشترك وزيادة التعاون التجاري.

وثمن الحصري دور المكتب الإعلامي الحكومي في تسليط الضوء على قضايا شعبنا الفلسطيني وإسناده للصحفيين، شاكراً الإعلامي الحكومي على هذه الزيارة.

وفي نهاية الزيارة قدم معروف درعاً تكريمياً تقديراً لجهوده التي بذلها ويبذلها في حياته المهنية.