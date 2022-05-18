وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يشرف على المخيم الصيفي التكنولوجي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للعوام 2022-2024 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تواصل فعاليات تدريب برنامج التمكين الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يشيد بجهود "هنية" في تطوير القطاع الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن دعم تطوير ملعب بلدية بني سهيلا ومجمع رياضي بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "تشجيع الاستثمار" تستقبل رئيس القطاع الصناعي بمؤسسة جايكا اليابانية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يُؤبّن الزميلة أبو عاقلة غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم وقفة للفنانين والأدباء في الذكرى الـ 74 للنكبة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

معروف يثمن جهود الحصري في تعزيز العلاقات التجارية

16 آيار / مايو 2022 03:02

غزة - الرأي:

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بجهود رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة الحاج وليد الحصري، في رحلة عمله الخارجية والتي هدفت لبحث التعاون المشترك مع الغرف التجارية ذات العلاقة في كلاً من دولة مصر وتركيا.

وثمن معروف خلال زيارة تهنئة للحصري في مقر الغرفة بغزة بعد رحلة عمل امتدت لتسعة شهور شملت دولة مصر وتركيا، الإنجازات التي حققها في هذه الزيارات.

وضم الوفد المهنئ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومستشار المكتب الإعلامي للشؤون الخارجية تيسير محيسن، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية رامي الغرباوي ومدير عام الإنتاج الإعلامي إسماعيل الثوابتة ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ورئيس قسم العلاقات المحلية المكلف عبد الله كرسوع.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة الحاج وليد الحصري أنه عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية ورجال الأعمال من أجل بحث سبل التعاون المشترك وزيادة التعاون التجاري.

وثمن الحصري دور المكتب الإعلامي الحكومي في تسليط الضوء على قضايا شعبنا الفلسطيني وإسناده للصحفيين، شاكراً الإعلامي الحكومي على هذه الزيارة.

وفي نهاية الزيارة قدم معروف درعاً تكريمياً تقديراً لجهوده التي بذلها ويبذلها في حياته المهنية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟