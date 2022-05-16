ليالي رمضان في المملكة هذه السنة غير مع فعاليات رائعة

نظرًا للانتشار الكبير لفيروس كوفيد-19، الذي ألقى بثقله على الأحداث والفعاليات والمهرجانات المقامة في شهر رمضان المبارك لمدة عامين، تعمل دول كثيرة، بما في ذلك السعودية والإمارات، على إحياء أجواء وأنشطة رائعة خلال رمضان 1443/2022. تقوم الهيئة الملكية بتنظيم مهرجان ليالي رمضان الترفيهي وأنشطة تحت شعار "انار بحضوركم" بمزدلفة على طريق المشاة. وتستمر فعاليات هذا المهرجان من يوم 4 رمضان 2022/1443 وحتى يوم 20 رمضان. إليكم جميع المعلومات حول مهرجان ليالي رمضان المقام في المملكة العربية السعودية بمساهمة موقع أخبار الشرق الأوسط 24.

أهداف فعاليات وأنشطة ليالي رمضان

تستضيف مكة المكرمة مهرجان ليالي رمضان الرائع في المملكة العربية السعودية، والذي كان الهدف منه توفير أجواء ترفيهية مميزة تجذب زوار وأهل مكة المكرمة خلال الشهر الفضيل. كما يُرجى من الفعاليات تحقيق رؤية الاستدامة التي تتمثل في إعادة بناء الأماكن المقدسة وتحسينها مع توفير جودة الحياة اللازمة للسكان. كما أن الهيئة الملكية برفقة شركة كدانة حريصون على زيادة النمو الاقتصادي وإشراك الشركات الخاصة وفتح أبواب الفرص للشباب والشابات للعمل في الأعمال الموسمية.

مهرجان ليالي رمضان ومسارات الفعاليات

تشمل فعاليات وأنشطة ليالي رمضان العديد من الأنشطة، منها: حارة مكة، مسرح، المطاعم والمقاهي، ومنطقة الحماس التي تم تخصيصها للنشاط الترفيهي مع تنظيم معرض خاص بالتصوير التاريخي وآخر يقدم مقاطع مميزة من ألعاب الخداع البصري.

مهرجان ليالي رمضان ومناطق الفعاليات

تنقسم فعاليات ومهرجان ليالي رمضان إلى أربعة مناطق مختلفة:

منطقة بلازا

وهي المركز الرئيسي لمهرجان ليالي رمضان حيث ستسحر الزوار بإضاءتها المميزة وأماكن التسوق الفاخرة. كما تشمل سوق محلي وسوق آخر يعرض بعض منتجات المغتربين المقيمين في مكة المكرمة، مما يسمح بتبادل الأعمال الفنية والثقافات والموروث. كما يضم ركنًا للأعمال التاريخية وركنًا للمسرح وحيًا مكيًا بمتاجره القديمة وشارعًا للأطعمة الشعبية. كما يُعرض أيضًا أشهر الحرف التقليدية و الألعاب الشعبية ومركز العمدة. بالإضافة إلى كل هذا، ستشهد منطقة بلازا مهرجان ليالي رمضان وأنشطته التي تقام في المملكة العربية السعودية طيلة ليالي شهر رمضان المبارك، وركنًا للفنون ومعرضًا للصور مخصصًا لهواة الرسم. كما ستنظم مسابقات طبخ ومعرض رائع لألعاب الخداع البصري الذي سينال اعجاب الزوار بقوة.

منطقة المستراح

تم تضمين منطقة المستراح ضمن فعاليات مهرجان ليالي رمضان والمناسبات في المشاعر في إحدى المعالم التاريخية الشهيرة في امنطقة. تتوفر منطقة المستراح على مطعم تقليدي فاخر يوفر وجبات الإفطار والسحور ضمن شهر رمضان المعظم.

منطقة الممشى

خلال مهرجان ليالي رمضان والفعاليات، تخصص منطقة الممشى للأحداث الرياضية واستئجار الدراجات.

منطقة الحماس

خلال مهرجان ليالي رمضان وفعالياته، تخصص منطقة حماس للأنشطة الترفيهية بجميع أنواعها.

لاستكشاف فعاليات ليالي رمضان في المملكة نقترح عليك تأجير سيارات في السعودية . يمكنك الاختيار من بين مئات السيارات ذات الحالة الجيدة من جميع الانواع سواء الصغيرة أو الكبيرة مع ماركات متنوعة. ستسهل عليك السيارة التجول والتنقل في مناطق الفعاليات بكل أريحية. فيما يلي نقدم لك مزايا تأجير سيارة أثناء رحلتك:

أبرز معالم مكة للزيارة خلال مهرجان ليالي رمضان:

على هامش تواجدك في مكة من أجل فعاليات ليالي رمضان يمكنك الاستمتاع بزيارة أبرز الأماكن الدينية والتاريخية التي تزخر بها هذه المدينة المقدسة. بمساعدة موقع "كو دي هوب" قمنا بإعداد قائمة بأفضل الأماكن التي تستحق الزيارة في مكة المكرمة.

المسجد الحرام:

من الواضح أنك إذا كنت في مكة فذلك لأنك أتيت لأداء العمرة أو الحج أو حتى الزيارة. الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة هي بلا شك جزء من مشاعر العمرة. ولكن مهلا، دعونا لا نتحدث عن مناسك الحج والعمرة. دعونا نرى بدلاً من ذلك ما هي الأماكن التي يجب أن تراها في الحرم المكي؟

الكعبة:

هذا المبنى المهيب الذي كان النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليها السلام اخر من بناه. انها تكتسي قدسية ورهبة كبيرة عند المسلمين، فهي قبلتهم للصلاة ومركز الطواف لأداء المناسك في الحج والعمرة.

مقام ابراهيم:

مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يصعد عليه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لبناء الكعبة. وكان ولده إسماعيل عليه السلام يمده بالأحجار ليتم البناء.

الصفا والمروة

هذا هو المكان الذي يسعى فيه المعتمرون والحجاج عبر القيام بـ 7 رحلات ذهابًا وإيابًا بين الصفا والمروة، في إشارة إلى الرحلة التي قامت بها هاجر والدة إسماعيل عندما حاصرها الجوع والعطش رفقة ابنها إسماعيل عليه السلام.

منى:

تقع منى على بعد كيلومترات قليلة من مكة. إذا كنت تؤدي العمرة، يمكنك الذهاب إلى هناك لزيارة المكان. في الواقع، خارج فترة الحج ، المكان مهجور ... ومن ناحية أخرى أثناء الحج، تصبح منى مأهولة بالحجاج لأنها ممر إلزامي على كل من يرغب في أداء الحج بشكل صحيح.

جبل الرحمة:

في التاسع من شهر ذي الحجة، يجتمع جميع الحجاج في عرفات للتضرع إلى الله. إنها لحظة قوية ومؤثرة في النفوس. خارج فترة الحج يمكنك الذهاب إلى جبل الرحمة، حيث كان النبي يتضرع إلى الله. يكاد يكون من المستحيل تسلق هذا الجبل أثناء الحج بسبب كثرة الحجاج ومن ناحية أخرى، إذا كنت تؤدي العمرة (خارج فترة الحج)، يمكنك الذهاب إلى هناك لزيارة المكان.

مزدلفة:

تمامًا مثل منى، فإن المزدلفة ممر إلزامي عند أداء فريضة الحج. ستقضي المساء هناك تحت النجوم أثناء الحج. هذا جزء من مناسك الحج. المكان ليس استثنائيً ، لكن من الجيد دائمًا أن ترى كيف تبدو أماكن مراحل الحج.

الجمرات:

هذا هو المكان الذي يتم فيه رمي الحجارة. عندما يقوم المسلم بالحج إلى مكة، فعليه أن يرمي الجمرات. إنه مكان يمكن زيارته في مكة المكرمة لأي شخص يرغب في اكتشاف أماكن مناسك الحج.

مسجد نمرة:

انها ليست بعيدة عن عرفات. خلال مناسك الحج، يذهب الحاج هناك للاستماع إلى خطبة الإمام ويصلي الظهر والعصر. يتميز هذا المسجد بكونه يقع في المنطقة المحددة لعرفات وخارج منطقة عرفات. هذا التفصيل مهم في الحج لأنه لا يجوز الخروج من عرفات. إذا كنت تؤدي العمرة، فيمكنك زيارة مسجد نمرة لترى كيف يبدو.

غار حراء:

هنا سيتعين عليك القيام ببعض الجهد البدني. سيكون عليك تسلق جبل للوصول إلى غار حراء. لا تقلق، إنه ليس إيفرست، لكنه وعر قليلاً. لذا، فإن زوجًا جيدًا من الأحذية الرياضية وزجاجة من المياه العذبة هي كل ما يلزمك لتجد نفسك في غار حراء. هذا الكهف الشهير هو المكان الذي تلقى فيه محمد صلى الله عليه وسلم الوحي لأول مرة من طرف جبريل عليه السلام.

غار ثور:

يجب زيارة هذا الغار، لأنه في هذا المكان بالتحديد، لجأ نبينا العزيز إليه برفقة أبي بكر رضي الله عنه، في طريقهم إلى المدينة المنورة للهجرة. حيث حدثت على بوابة الغار معجزة ربانية تمثلت في نسج العنكبوت لخيوطها على المدخل كما وضعت حمامة بيضها على مدخل الغار ايضًا وهو ما جعل الكفار المتربصين بالرسول صلى الله عليه وسلم يعودون أدراجهم.

أثناء العمرة يجب أن تعلم أن لديك وقت فراغ. هذا الوقت ثمين، وأنصحك بشدة أن تستغل كل لحظة. خلال وقت الفراغ هذا، لا شيء يمنعك من الذهاب لزيارة أماكن الحج المختلفة. حتى لو كان عليك الذهاب إلى هناك عندما تقوم بالحج، فمن الأفضل أن يكون لديك "معرفة" بالأماكن قبل الذهاب إلى هناك. إنها أكثر دلالة مما هي عليه في الأدلة والكتب… أثناء الحج، هناك الملايين من الحجاج، مما يجعل من الصعب الوصول إلى هذه الأماكن. على سبيل المثال، أثناء الحج، يكاد يكون من المستحيل لمس الحجر الأسود أو حتى تسلق جبل الرحمة. استفد من العمرة، خارج فترة الحج، لزيارة هذه الأماكن التي يجب زيارتها في مكة المكرمة عند قدومك لحضور فعاليات ليالي رمضان.