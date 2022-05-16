وفاة أسير محرر متأثراً بالسرطان عقب خروجه من السجن

نابلس- الرأي

أُعلن مساء اليوم الاثنين، عن وفاة الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني (40 عامًا).

وأوضحت مصادر محلية أن الأسير توفي متأثرًا بمضاعفات إصابته بمرض السرطان، عقب خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بأقل من شهر.

وغادر "الكيلاني" سجون الاحتلال منتصف شثهر رمضان المنصرم، حاملاً معه مرض السرطان الذي تفشى في كامل جسده ونخر عظامه وأعضاءه الداخلية، ليجد نفسه حبيس المستشفى وأوجاع جسده.

ووفق مصادر حقوقية، فإن المحرر إيهاب الكيلاني يُعتبر شهيد الحركة الأسيرة الـ 229 منذ عام 1967؛ كان آخرهم قبل "الكيلاني" الشهيد داوود الزبيدي من مخيم جنين.