سلطة المياه ووزارة الزراعة تفتتحان بئراً زراعياً بدير البلح

الوسطى- بسام العطار- الرأي

افتتحت سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة وبتمويل من مؤسسة ACT، وتنفيذ مركز الصداقة الفلسطيني، بئراً زراعياً بمدينة ديرالبلح وسط قطاع غزة.

وقال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف إبراهيم أن هذا المشروع يعزز صمود المزارعين على أراضيهم، ومساعدتهم على فلاحتها وزراعتها.

وأوضح إبراهيم لـ"الرأي" اليوم، أن افتتاح البئر جاء ضمن سياسية السلطة لإعادة المزارعين الى أراضيهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومساعدة الأسر الفلسطينية على توفير فرض عمل لهم.

وأضاف إبراهيم أن هذا المشروع جاء ضمن سلسلة مشاريع تهدف لإعادة افتتاح آبار المياه التي سيتم تدشينها مستقبلاً، بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتي سيكون لها أثراً ايجابياً على قطاع الزراعة، ويعزز من فرص صمود المواطنين، خاصة في ظل الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ومن جهته قال مدير دائرة خدمات المزارعين في وزارة الزراعة بالمحافظة الوسطى أشرف أبوسويرح لـ"الرأي" إن هذا البئر يعتبر البئر العاشر الذي يتم إعادة تأهيله للمزارعين، داعياً كافة المؤسسات العاملة في قطاع غزة لدعم المزارع الفلسطيني ومساعدته من خلال هذه المشاريع، لما لها من دور كبير في مساعدة هذه الفئة المهمة.

وذكر أن هذه المشاريع جاءت تأكيداً على تمسك المزارعين بأراضيهم خاصة وأن الشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام ذكرى النكبة 74.

وقدم المزارع سعيد بركة شكره لسلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الزراعة والمؤسسات الداعمة التي استجابت لطموحهم وآمالهم في إعادة إحياء الأراضي الزراعية مرة أخرى، وتوفير مياه الري لها، حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل الزراعية والاستمرار في هذه المهنة التي تعتبر من المهن الرئيسية في قطاع غزة.