تعرف كيفية تثبيت الدردشة فى واتس آب

يعد واتس آب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم. يستخدم ملايين المستخدمين المنصة المملوكة لـ Facebook كل يوم لأغراض عديدة، حيث يتيح لك التطبيق الدردشة مع المستخدمين وكذلك مشاركة ملفاتك بسهولة في نافذة الدردشة، يأتي التطبيق أيضًا مزودًا بميزة الدردشة التي تتيح لك تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات محددة في أعلى قائمة الدردشات حتى تتمكن من العثور عليها بسرعة. لمعرفة كيفية تثبيت الدردشات في واتس آب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

كيفية تثبيت دردشة في واتس آب على هاتف Android الذكي

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكي الخاص بك.

2. انقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في تثبيتها أعلى القائمة.



3. من القائمة، اضغط على خيار تثبيت الدردشة.



4.يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت الدردشة في أي وقت من القائمة التي تراها عند النقر فوق قيد الانتظار في الدردشة.

كيفية تثبيت دردشة في واتس آب على Apple iPhone

1. افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2. اسحب لليمين على الدردشة التي ترغب في تثبيتها في أعلى القائمة.



3.من الخيارات ، اضغط على Pin.



4.يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت الدردشة في أي وقت عن طريق التمرير سريعًا من الدردشة.



