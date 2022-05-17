إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، فيما اعتقل شاب في حلحول شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في البلدة ومداهمة الجنود عدة منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين.

وأوضحت أن الجنود خلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات أطلقوا خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانياً.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب احمد خالد شحدة الدودة (28عاماً) واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال.