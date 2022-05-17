أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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17 آيار / مايو 2022 08:36
غزة- الرأي
جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة
10:19"المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة الماضي
10:03آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق محافظة رفح
09:59استمرار اجتماعات لجنة متابعة التظلمات على نتائج الوظائف الاشرافية
09:56مختصون يدعون إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال والتطبيع
09:38جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر زراعي جديد
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