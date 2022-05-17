وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال أكثر من 50 مقدسياً عقب تشييع الشهيد الشريف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطناً خلال اقتحام مدن بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يوضّحون كيفية غسل لحم الدجاج بأمان! وكالة الرأي الفلسطينية زيت جوز الهند.. تعرف على الفوائد الصحية وطرق استخدامه وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة مشروبات تدمّر العظام وكالة الرأي الفلسطينية كم كوباً من القهوة يمكن أن تشرب بأمان في اليوم؟ وكالة الرأي الفلسطينية القرابة ستسّرع انقراض الحمام الوردي وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة
أخبار » الأسرة و المجتمع

ثلاثة مشروبات تدمّر العظام

17 آيار / مايو 2022 08:56

ثلاثة مشروبات تدمّر العظام
ثلاثة مشروبات تدمّر العظام

أعلنت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول القهوة والحليب والمياه الغازية يمكن أن يضر العظام.

ووفقا لها، إن كثرة الحليب في النظام الغذائي يؤثر سلبا في العظام. لأن المواد الحمضية الموجودة فيه تخرج من الجسم مواد مفيدة، لذلك من الضروري موازنته بتناول الخضروات، لأنها تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم.

وتقول الخبيرة في حديث تلفزيوني، "إن الإفراط بتناول الأطعمة الحمضية من دون موازنتها بأطعمة قلوية يؤدي إلى الحماض (تغير مؤشر pH في الجسم)، ما يجعل الجسم يشعر بالرغبة في موازنة الحالة، وعندها يأخذ من العظام العناصر القلوية المفيدة، مسببا انخفاض متانتها".

وتضيف، تؤثر القهوة أيضا في عملية امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وعناصر معدنية أخرى. لذلك ينصح بشرب القهوة قبل أو بعد تناول الطعام بفترة طويلة. كما أن الإفراط بتناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم. لذلك عند تناول فنجان من القهوة يجب على الأقل تناول كوب واحد من الماء.

وتشير الخبيرة، إلى أن المشروبات الغازية وخاصة المحلاة تؤثر سلبا في العظام أيضا. ووفقا لها، يمكن أن تسبب هذه المشروبات هشاشة العظام. لأنها تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يؤثر سلبا في الجهاز الهضمي والأسنان أيضا. وحتى كمية قليلة من المشروبات الغازية المحلاة تؤثر سلبا في عمل ووظائف الكلى.

المصدر: نوفوستي

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟