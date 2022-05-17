الاحتلال يعتقل 16 مواطناً خلال اقتحام مدن بالضفة

غزة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً على الأقل، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين، وهم: وليد شحادة الجعفري (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وبسام أبو عكر في الخمسينيات من عمره، ومصطفى قنيص (30 عاما) من مخيم عايدة شمالا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، وهم: الشاب ثائر عزات أبو الرب بعد اقتحام مسلية ومداهمة منزل ذويه، وفؤاد إياد الأشقر من السيلة الحارثية أثناء عودته من الأردن على معبر الكرامة، وحسن طارق، ووسام إبراهيم، وصهيب إياد قبها من برطعة.

فيما اعتقلت تلك القوات أربعة مواطنين من مدينة قلقيلية، وهم: محسن حردان، وحسني النيص، ولؤي صبحي فريج، وجمال عثمان داود، في الأربعينات من عمرهم.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد وصفي تايه، وأسامة ماهر البرية، من مخيم الفارعة جنوبا.

أما في محافظة سلفيت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إبراهيم ريان (20 عاما)، من بلدة قراوة بني حسان غربًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد خالد شحدة الدودة (28 عاما) من بلدة حلحول شمالًا.