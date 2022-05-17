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إصابة 8 جنود إسرائيليين بمواجهة واشتباكات بالضفة والقدس

17 آيار / مايو 2022 09:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب ثمانية جنود إسرائيليين ومستوطن، خلال أعمال مقاومة متنوعة ومواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن ستة من جنود الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء الاثنين، أثناء تشييع جثمان الشهيد البطل وليد الشريف في القدس المحتلة.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين، فيما أصيب جنديان إسرائيليان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز بيت ايل في رام الله.

كما أصيب مستوطن خلال تصدي الشبان لاقتحام مستوطنين في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وألقى شبان زجاجات حارقة صوب مفترق (أرئيل) قرب سلفيت ما أدى لاندلاع حريق بالمكان، كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة حارس قضاء سلفيت.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة "عوريف" قضاء نابلس، ومواجهات مع قوات الاحتلال على بوابة "نتساعوز" غرب طولكرم.

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