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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي

17 آيار / مايو 2022 11:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل – الرأي:

أصيب، اليوم الثلاثاء، العشرات من طلبة المدارس والمواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات وقعت على حاجز "أبو الريش" المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت أمس قنابل الغاز السام صوب منازل الموطنين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بتحطيم زجاج منزل جميل إسماعيل أبو داود بسبب قنبلة غاز داخل منزله، تسببت باختناق عائلته، وتم معالجتهم ميدانيا.

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