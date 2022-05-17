الاحتلال يعتقل جريحاً من مشفى بالقدس ويعتدي على أسرته

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اليوم الثلاثاء، جريحاً من القدس داخل مستشفى "شعاري تسيدك" بالقدس المحتلة، واعتدت على عائلته.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المشفى وقيدت الشاب المصاب نادر الشريف واعتدت على عدد من أفراد عائلته المتواجدين معه في المستشفى.

ونقلت عن شقيقه نائل الشريف: "إن حالة شقيقه الصحية حتى هذه اللحظة "غير مستقرة وخطيرة جداً، ويُعاني من عدّة كسور في الجمجمة ونزيف بالدماغ".

وأضاف "شقيقي نادر فقد عينه اليُسرى نتيجةً لإصابته برصاصة مطاطية".

وكان الشريف أُصيب ليلة أمس برصاصةٍ معدنية مغلفة بالمطاط، أثناء تشييع جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المشيّعين بالهراوات والرصاص والقنابل وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة واعتقال عشرات المشيعين.