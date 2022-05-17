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"التعليم " يكرم الحفظه بمسابقة القرآن من رياض الاطفال

17 آيار / مايو 2022 01:48

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غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة كوكبة من براعم رياض الأطفال الفائزين بمسابقة حفظ بعض سور من القرآن الكريم والتي نظمتها المديرية حيث شاركت فيها نحو (45) روضة تابعة للمديرية.
جاء ذلك خلال حفل أقامته المديرية تحت عنوان "قرأننا نبراس وللأقصى حراس"، بحضور أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال بوزارة التعليم، ود. شيرين المصري رئيس قسم رياض الأطفال، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، ولفيف من مديرات ومربيات رياض الأطفال.
بدوره،  رحب أ. نور الدين بالحضور معرباً عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة من البراعم الحافظين للقرآن الكريم، مشيراً إلى أن القرآن الكريم هو النهج الذي لا بد أن نربي أبناءنا عليه، متوجهاً بالشكر الجزيل لجميع مربيات الأطفال على جهودهن الكبيرة للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمة في رياض الأطفال.
وبين نور الدين أن مديريته تولى أهمية خاصة لرياض الأطفال والارتقاء بها، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة للنهوض بواقع التعليم في رياض الأطفال، لافتاً إلى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للطفل من حيث البناء والتأسيس.
وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة التي شاركت فيها عدد من رياض الأطفال.
 

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