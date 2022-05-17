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تدهور الوضع الصحي للأسير "صلاح" من جنين

17 آيار / مايو 2022 02:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي للأسير عبد الرحمن حسن صلاح (69عاماً) من جنين، في تدهور مستمر.

وأوضح النادي أن "صلاح" يعاني من ضعف شديد في النظر، وتم إخباره بأن لا علاج لوضعه الصحي، ويعاني من فقدان الوزن، ومشاكل صحية أخرى، منها: "السكري، والضغط المزمنين".

وأضاف، أن إدارة السجن تمارس بحقه وبشكلٍ متعمد سياسة الإهمال الطبي وتماطل في توفير العلاج والفحوصات اللازمة له، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحي مؤخراً.

واُعتقل الأسير صلاح لأول مرة بتاريخ 23 حزيران 2002، وحكم بالسجن لـ25 عاماً، وهو أب لسبعة أبناء وبنات، من بينهم ابنه الشهيد محمد، والذي ارتقى برصاص الاحتلال عام 2003.

وأفرج عنه خلال عام 2011، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في جنين، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 18 حزيران 2014، حيث أن أسرته استطاعت زيارته بعد حرمان استمر مدة عامين.

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