الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من قرية بيت دجن شرق نابلس المحتلة.
وأفادت مصادرمحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الأربعة من داخل مركبة في منطقة السهل شمال شرق القرية، لم تعرف هويتهم بعد.
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17 آيار / مايو 2022 04:07
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من قرية بيت دجن شرق نابلس المحتلة.
وأفادت مصادرمحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الأربعة من داخل مركبة في منطقة السهل شمال شرق القرية، لم تعرف هويتهم بعد.
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