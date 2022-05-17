القانوع يُدين عزم واشنطن رفع منظمة صهيونية من قوائم الإرهاب

غزة- الرأي:

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد اللطيف القانوع، عزم الولايات المتحدة الأمريكية رفع حركة "كاهانا كاخ" الصهيونية المتطرّفة من قوائم الإرهاب.

وأكد القانوع، أنَّ هذا القرار يثبت من جديد انحياز واشنطن الفجّ للاحتلال وجماعاته المتطرّفة، التي ولغت في دماء أبناء شعبنا، ولم تقم إلّا على ترسيخ العنصرية والقتل، وما زالت تمارس ذلك.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجرّيم وملاحقة قادة هذه الحركة الإرهابية، وكل الجماعات الصهيونية المتطرّفة جرّاء الجرائم التي اقترفوها بحقّ شعبنا الفلسطيني، وليس استبعادها من قوائم الإرهاب، في تكريس فاضح لازداوجية المعايير، عندما يتعلّق الأمر بشعبنا وقضيته العادلة.