الصحة تُطالب بتوفير الحماية للطواقم والمنشأت الصحية

غزة- الرأي:

طالبت وزارة الصحة بغزة، كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتوفير الحماية للطواقم والمنشأت الصحية وسيارات الاسعاف ، حيث تم استهداف ١١١ مؤسسة صحية وتضرر ٨٩ مؤسسة غير حكومية أثناء العدوان الاخير.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة "نطالب المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ محاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه بحق شعبنا واستهدافه للمؤسسات والكوادر الصحية ووضع حد لتغوله واستهتاره وعدم احترامه للقوانين الدولية".

وأكد القدرة خلال مؤتمر صحفي في الذكرى الاولى لاستهداف الاحتلال لمقر وزارة الصحة والمراكز الصحية خلال العدوان الاخير على غزة، على أن المؤسسات والطواقم الصحية مكفولة بالحماية والرعاية بنص القوانين الدولية والانسانية، وعلى المؤسسات والجهات المعنية والدولية ارغام الاحتلال على احترام هذه القوانين والمبادئ وعدم انتهاكها.

ودعا المؤسسات الصحية والمنظمات الدولية والمؤسسات المانحة بالعمل الفوري على إتمام إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة الى جانب دعم احتياجات المنظومة الصحية المنهكة بفعل الحصار الظالم .

وتوجه الناطق باسم الوزارة بالتحية والتقدير إلى كافة الطواقم الطبية التي تمثل العمود الفقري لصمود المنظومة الصحية بثباتها واستبسالها في انقاذ حياة الجرحى والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الاعتيادية للمرضى، مبرقاً بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى ذوي الشهداء والجرحى من الكوادر الصحية والصحفية الذين ارتقوا في ميدان العمل، وإلى كل عوائل شهداء وجرحى شعبنا الفلسطيني المرابط.

وفيما يلي نص كلمة الناطق باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفي:

بيان صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية على لسان الناطق باسم الوزارة د.أشرف القدرة خلال مؤتمرصحفي في الذكرى الاولى لاستهداف الاحتلال لمقر وزارة الصحة والمراكز الصحية خلال العدوان الاخير على غزة.

في مثل هذه الايام من مايو الماضي 2021 فجع العالم من حجم الانحطاط الذي مني به الاحتلال الاسرائيلي وسلوكه السافر باستهداف المواطنين والمباني السكنية والمرافق الصحية واغتيال عوائل فلسطينية بكاملها في قطاع غزة، وكان على رأسها الطبيب الشهيد أيمن ابو العوف وعائلته والطبيب الشهيد معين العالول وعائلته ليرتفع عدد العوائل التي اخرجها اجرام المحتل من السجل المدني الفلسطيني خلال عدوانه في مايو الماضي ٢٨ عائلة راح ضحيتها ١١٥ شهيدا من بينهم ٥٢ طفلا و ٣٣ سيدة.

ونستحضر اليوم وفي مثل هذا التوقيت قبل عام استهداف المقر الرئيس لوزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية التي تضم رئاسة الرعاية الاولية والمختبر المركزي وفريق التطبيب عن بعد للاستشارات الطبية والنفسية والذي نقف امامه اليوم، حيث اصيب في حينه الطبيب ماجد صالحة بجراح بالغة الخطورة اثناء قيامه بعمله في مكتبه بعيادة الرمال، اضافة الى اصابة 20 اخرين في نفس الاستهداف وفي مرافق اخرى .

الامر الذي يشكل خطورة بالغة امام سلامة الطواقم الطبية أثناء تأديتها لعملها الانساني خلال الطوارئ والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وهذا تحد سافر وللقوانين والمواثيق الدولية.

ان مارسات الاحتلال بالاعتداء على حرمة المؤسسات الصحية لم ينتهي بانتهاء العدوان ولكنه استمر بالاعتداء الجبان الذي شهده العالم ورصدته الكاميرات على المستشفى الفرنسي خلال تشييع جثمان شهيدة الحقيقة الصحفية الزميلة شيرين ابو عاقلة وهذا دليل اضافي على جرائم ووحشية المحتل.

وعليه فاننا في وزارة الصحة الفلسطينية نؤكد على مايلي :

• نطالب كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتوفير الحماية للطواقم والمنشأت الصحية وسيارات الاسعاف ، حيث تم استهداف ١١١ مؤسسة صحية وتضرر ٨٩ مؤسسة غير حكومية أثناء العدوان الاخير.

• نطالب المجتمع الدولي بتفعيل مبدأ محاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه بحق شعبنا واستهدافه للمؤسسات والكوادر الصحية ووضع حد لتغوله واستهتاره وعدم احترامه للقوانين الدولية.

• نؤكد على ان المؤسسات والطواقم الصحية مكفولة بالحماية والرعاية بنص القوانين الدولية والانسانية،وعلى المؤسسات والجهات المعنية والدولية ارغام الاحتلال على احترام هذه القوانين والمبادئ وعدم انتهاكها.

• نطالب المؤسسات الصحية والمنظمات الدولية والمؤسسات المانحة بالعمل الفوري على إتمام إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة الى جانب دعم احتياجات المنظومة الصحية المنهكة بفعل الحصار الظالم .

• نتوجه بالتحية والتقدير الى كافة الطواقم الطبية التي تمثل العمود الفقري لصمود المنظومة الصحية بثباتها واستبسالها في انقاذ حياة الجرحى والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الاعتيادية للمرضى .

• نُبرق بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى ذوي الشهداء والجرحى من الكوادر الصحية والصحفية الذين ارتقوا في ميدان العمل، وإلى كل عوائل شهداء وجرحى شعبنا الفلسطيني المرابط.

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة

17/5/2022