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لمرضى النقرس.. نصائح لتقليل أعراضه أبرزها تناول الماء

18 آيار / مايو 2022 08:22

لمرضى النقرس.. نصائح لتقليل أعراضه أبرزها تناول الماء
لمرضى النقرس.. نصائح لتقليل أعراضه أبرزها تناول الماء

النقرس يعد من الأمراض التي تسبب الشعور بألم شديد للأشخاص المصابين بها، فهو يعد من أشكال التهاب المفاصل، والسبب في الإصابة به هو زيادة نسبة اليوريك أسيد في الجسم، ويتسبب في عدم قدرة المصاب على الحركة، ويعرضك لتورم شديد في الجسم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" أهم وأبرز العلاجات التي تساعد في التقليل من شدة أعراض الإصابة بالنقرس، ومنها:

-يمكنك وضع قدميك في الماء البارد وإجراء كمادات باردة على المكان المصاب بالنقرس، لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، فيمكنك إجراء هذا الأمر عدة مرات على مدار اليوم، وستلاحظ التغيير.

-على الشخص المصاب بالنقرس اتباع سبل الراحة، فيمكنه الاستلقاء ورفع القدمين لتحسين تدفق الدم الغني بالأكسجين بالدم، وتقليل من حدة التورم.

-أثبتت الدراسات الطبية، ان تناول الماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الجسم من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد ، وبالتالي التقليل من حدة أعراض النقرس.

-من أهم النصائح الغذائية التي يجب اتباعها هي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبيورينات التي تساعد في ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الجسم، ومنها الأسماك، والسبانخ، والمخلل، والأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.  

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