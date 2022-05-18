منزل "عودة"..شقاء العمر دُمر في لحظات

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

لم تدم فرحة أبو محمد عودة بمنزله الجديد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة-طويلاً، فقد أبت صواريخ الاحتلال الحاقدة إلا أن تسويه بالأرض ركاماً، وهو الذي لم يمر على سكناه أقل من شهرين فقط.

قبل العدوان الأخير على غزة بشهرين، أمسك أبو محمد بمفتاح منزله لأول مرة، بعد أن دفع دم قلبه، وجهَز فيه كل مقتنياته وأثاثه من حبات عينيه وعرق جبينه، وكان يخبئ كل قرش يقع في يده ليستفيد منه في مأواهم الوحيد، الذي أصبح جاهزاً بعد سنوات شداد، ومعركة طويلة مع الحياة ومتاعبها.

شقاء عمر

وفي صبيحة عيد الفطر، دمرت طائرات الاحتلال منزل أبو محمد ليُبقى في قلبه حسرة، ويبكي ألماً على تدمير الحلم الذي لطالما عمل على تحقيقه، وهو الذي يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد، باتوا الآن يعيشون في منزل بالإيجار، بالكاد يستطيع توفير ثمن الايجار نهاية كل شهر لصاحبه.

يقول أبو محمد لـ"الرأي":" إن إيجارات المنزل الذي أسكنه في بيت حانون شمال غزة، قصمت ظهري بعد أن حققت حلمي في منزل خاص بالعائلة لكن الاحتلال هدمه في لمح البصر، وبالكاد أستطيع توفير الايجار"، متسائلاً:" لا أدري كيف سأعمل على تدبير ثمن الايجار هذا الشهر"؟

ويتسلم الرجل الذي أثقلته الحياة بهمومها ومتاعبها مخصص المنحة القطرية كل شهر، إلا أنه نهاية الشهر الماضي لم يحالفه الحظ في الحصول عليها، كما لم يحصل على أي مساعدات من أي جهة كانت أثناء العدوان الأخير أو بعد انتهاؤه.

لم يكن حال أبو محمد الوحيد في غزة التي دمرت طائرات الاحتلال الحاقدة مئات المنازل السكنية، بعضها دون تحذير وفوق رؤوس ساكنيها، فبعد مرور عام من العدوان الإسرائيلي، هناك كثير من العائلات التي هدمت منازلها مازالت تنتظر إعادة إعمارها.

الأشغال..حصر للأضرار

وبعد انتهاء العدوان على غزة، باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة بإزالة ركام المنازل المدمرة كما قامت بحصر الأضرار الناجمة، حيث بلغت المنازل التي تعرضت للأضرار الكلية 1.688 وحدة سكنية، فيما تعرضت 916 وحدة سكنية للضرر البالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تعرضت أكثر من 59 ألف وحدة سكنية لأضرار ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وفيما يتعلق ببرنامج إعادة الاعمار للمنازل المهدمة كليا تم البدء بإعادة إعمار 198 وحدة سكنية.

وأكدت الوزارة أن هناك تعهدات بإعادة الاعمار من قبل الاونروا لإعادة إعمار جميع الوحدات المهدمة ضمن المنازل المتفرقة للاجئين بقيمة 34 مليون دولار، كما يوجد تعهد من قبل مؤسسة unops لإعادة إعمار 90 وحدة سكنية بقيمة 3 مليون دولار.

وإلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة أن هناك تعهداً من قبل المجلس الفلسطيني للإسكان بإعادة إعمار 75 وحدة سكنية بقيمة 3 مليون دولار، لافتة إلى أن هناك 435 وحدة سكنية تقع ضمن أبراج، و190 وحدة سكنية متفرقة.

منازل تنتظر الاعمار

وفيما يتعلق ببرنامج الأضرار الجزئية للمنازل المهدمة عام 2021، تم الانتهاء من إصلاح أضرار 43646 وحدة بإجمالي 31 مليون دولار، فيما يجري العمل على إصلاح 560 وحدة بإجمالي 2 مليون دولار.

ولفتت الوزارة إلى أنه هناك تعهدات تقدر بـ 2 مليون دولار، مشيرة إلى أن الفجوة تكمن في وجود 12739 وحدة سكنية بقيمة 9 مليون دولار.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات التي لم يتم إعمارها ما قبل عدوان مايو 2021، توجد أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن الهدم الكلي، فيما يوجد أكثر من 75 ألف وحدة سكنية ضمن الهدم الجزئي.