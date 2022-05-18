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اشتباكات بجنين .. الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

18 آيار / مايو 2022 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 17 مواطناً من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال بمخيم جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل 8 أسرى محررين، وهم: نور القاضي، ومحمود الهور، وساجد الهور، وأحمد غنيمات، وخالد القدسي، ومروان أبو فارة، ومعروف أبو فارة، وشادي غنيمات، فيما اعتقلت الشابين: أيمن أبو عرقوب من بلدة السموع جنوب المحافظة، ومحمد سلهب التميمي.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين: أسيد تركمان من مخيم جنين، ووارد محمد سمودي من بلدة اليامون غرب المحافظة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد جهاد يامين من قرية تل غرب نابلس، وأمجد حامد سحبان من قرية دير استيا في سلفيت.

ومن بيت لحم، اعتقلت القوات عيسى خضر جاد الله من بلدة الخضر، ومحمد عطا الله وأيوب عطا الله، وهما أبناء عم الشهـيد معتصم عطا الله الذي ارتقى قبل 10 أيام في مستوطنة قرب تقوع.

وفي السياق، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجيبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين من عدة جهات، وحاصرت المخيم، فيما انتشرت الجنود والقناصة فوق أسطح المنازل، وشوهدت طائرات "زنانة" ومروحية في سماء المدينة بالتزامن مع عملية الاقتحام.

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