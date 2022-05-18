وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تتابع سير حصاد مياه الامطار في مدرستين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تواصل حملة التفتيش على المدينة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2261) 18ايار 2022 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يحذّر الاحتلال من عودة سياسة الاغتيالات وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل المضرب خليل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطور خدماتها النفسية السريرية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في باحاته وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق العمل بنظام ISBAR في مستشفى الهلال الإماراتي وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يفوز على ساوثهامبتون ويتأمل بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي
أخبار » الأخبار الحكومية

في التعامل مع حالات الطوارئ

"الداخلية" تُجري مناورة لرفع مستوى الجهوزية ظهر اليوم

18 آيار / مايو 2022 09:16

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن إجراء مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ ظهر اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، إن المناورة ستبدأ الساعة 12 ظهرا وستستمر لمدة ساعة واحدة، مشيرا إلى أن مسرح عمليات المناورة سيكون في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة، حيث ستكون تلك المنطقة مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين والمركبات أثناء تنفيذ المناورة.

وأضاف البزم، أنه سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟